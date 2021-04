Der künstlerische Leiter dankt den Nachbarn, die sofort nach der Rauchentwicklung im Probenraum 1 die "unmittelbar eingreifende Feuerwehr" verständigt haben. "Wir hatten aus mehreren Gründen Glück im Unglück, ich mag mir gar nicht vorstellen, was passiert wäre, sofern es in der Nacht gebrannt hätte und niemand auf den Rauch aufmerksam geworden wäre." Zwei Fachinspektoren untersuchten das Theater unmittelbar nach Abrücken der Feuerwehr noch am Freitagabend. Als Brandursache werde ein