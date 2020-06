Theater Phönix geht mit einer Produktion weniger in die neue Saison

Auf dem Programm stehen drei Uraufführungen. "Winnetou eins bis drei - und am Ende stirbt Karl May" von Erik Etschel und Lisa Fuchs setzt sich mit dem Mythos des wohl bekanntesten deutschen Autors und vielleicht auch Erfinders der Fake News, um dessen Selbsterfindung und Selbstdarstellung auseinander. "Keine Persiflage, aber mit einem Augenzwinkern", verspricht Gebhartl. Etschel, der auch Regie führt, ist ebenso in der Filmbranche tätig. Das Thema wird wohl neben der Buch- auch auf der Filmebene und in Filmlänge abgehandelt werden - mit Winnetou und Old Shatterhand/Pierre Brice und Lex Barker.

Ein neues Stück von Thomas Arzt hat noch kein Thema und keinen Titel. Es wird neu konzipiert, weil es ursprünglich für eine kleinere Bühne im Theater geplant war. Der Autor wird sich wohl "in seiner literarischen Suche nach Sprache während / nach / zwischen pandemischen Zeiten aktuellen Themen widmen, die uns alle angehen", kündigt das Phönix an. Regie wird Florian Pilz führen.

Ebenfalls erst im Entstehen ist das Stück mit dem Arbeitstitel "Schalldicht" von und in der Regie von Sina Heiss in Kooperation mit dem Schäxpir Theaterfestival. Es geht um vier Menschen, die sich in einem Tonstudio, das unter Softwareproblemen leidet, mit den großen Problemen des Lebens auseinandersetzen: Liebe, Weltmeere, Pizza und Warten ... auf einen neues besseres System.

Auf Zuspruch von Schulen und Schülern setzt das Phönix auch bei Saisoneröffnungspremiere am 24. September "Der Besuch der alten Dame" von Dürrenmatt und "Draußen vor der Tür" von Borchert - beide Stücke stehen ja auf den Lehrplänen. Wiederaufnahmen sind "Immer noch irgendwo dazwischen oder der Linzerwertigkeitskomplex XXL" des 2018 gegründeten jungen Kollektivs "Das Schauwerk" und eine szenische Lesung von "Rozznjogd". Mit diesem Stück wurde das Theater vor 30 Jahren eröffnet. Die damaligen Schauspieler Ingrid Höller und Ferry Öllinger schlüpfen erneut in ihre Rollen. Das Schauwerk wird auch in der kommenden Saison eine Aufführung mit dem Arbeitstitel "Generation WHY" gestalten. Fortgesetzt wird die Zusammenarbeit mit dem Verein ADA, in der Jugendliche mit Migrationshintergrund in einem ganzjährigen Workshop ein Theaterstück erarbeiten

Seine wirtschaftliche Situation beschreibt das Theater Phönix trotz Shutdown und 78 abgesagten Vorstellungen mit bis zu 7.000 Besuchern "mit einem blauen Auge davongekommen" und als "stabil" - nicht zuletzt durch massive Einsparungsmaßnahmen und der Kurzarbeitsförderung. Für die künftige Finanzierung sind drei Pläne abgestimmt auf verschiedene denkbare Entwicklungen der Coronakrise aufgestellt worden.