Theater Phönix zeigt "Dinner for One" an der Mozartkreuzung

Die Schauspielerinnen und Schauspieler des Linzer Theater Phönix verschanzen sich nicht auf ihrer Bühne in der Wiener Straße 25. Seit Tagen leuchten an der Fassade des leer stehenden Geschäftslokals in der Landstraße 35b (Mozartkreuzung) Theater-Phönix-Plakate. Spekulationen über eine neue Spielstätte im Zentrum hatten bereits die Runde gemacht. Gestern um 14 Uhr wurden alle Fragen beantwortet: Karina Pele und Lukas Weiss brachten hinter den Schaufenstern ihre Fassung des Silvester-Klassikers "Dinner for One" auf die improvisierte Bühne. Wer den rund 18-minütigen Sketch verpasst hat, hat heute (Samstag, 14 Uhr) und morgen (Sonntag, 11 Uhr) noch einmal die Chance.

"Nein, wir werden nicht öfter hier spielen", sagt Phönix-Geschäftsführerin Olivia Schütz. Und weiter: "Wir hatten die Möglichkeit, diesen Raum für einige Tage günstig zu mieten, um damit auf uns aufmerksam zu machen. Wir planen ohnehin, im öffentlichen Raum präsenter zu werden, um Theater noch mehr ins Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken."

Karina Pele als Miss Sophie, Lukas Weiss torkelt als Butler James Bild: pg

Inklusive Silvesterabend steht im Phönix selbst täglich die Neuproduktion "Schöne Neue Welt" nach dem gleichnamigen Jahrhundert-Roman von Aldous Huxley (deutsch von Uda Strätling) in der Regie von Bernd Liepold-Mosser auf dem Spielplan. Am 3., 4. und 5. Jänner ist die Wiederaufnahme von "Leben am Limit oder ich habe mir eine Pfanne gekauft" der fabelhaften Truppe Generation Why zu erleben. Ab 8. Februar feiert die österreichische Erstaufführung von Carla Niewöhners "Gentrifizier dich!" (Regie: Josef Maria Krasanovsky) Premiere. (pg)

Theater Phönix, Infos und Karten: www.theater-phoenix.at

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur Peter Grubmüller