"Theater ist eine Art Lebenshilfe"

Kunst ist Ausdruck des Lebens und seiner Schönheit. Sie versucht auch, die Schrecken zu bannen, indem sie in Erinnerung gerufen werden, damit man aufschrickt", sagt Hermann Beil (81). Das ist die Mission des ehemaligen Burgtheater-Chef-Dramaturgen von Claus Peymann: Am 27. Jänner, dem "Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust", widmet er sich im Linzer Brucknerhaus mit dem Merlin Ensemble Wien Liedern und Gedichten, die im Konzentrationslager Theresienstadt entstanden sind.