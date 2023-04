Theater im Linzer Nordico: Utopien, die Mut machen

Die Linzerin Miriam Fussenegger schlüpfte im Jahr 2016 in die Rolle der Buhlschaft, nun spielt sie in einer Produktion von Theaternyx.

Ohne Sorgen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken – geht das in einer Zeit voller Krisen überhaupt? Ja, ist die Gruppe Theaternyx überzeugt und tritt mit ihrer neuen Produktion "Fürsorgliche Städte", die ab Donnerstag im Linzer Stadtmuseum Nordico zu sehen ist, den Beweis an.

In vier Bildern zeigt Theaternyx Utopien, die Mut machen. "Wir haben den Eindruck, dass das Bedürfnis nach positiven Zukunftsbildern von Jahr zu Jahr exponentiell steigt", sagt Claudia Seigmann, die das Stück mit Markus Zett entworfen hat. Die Schauspielerin führt auch Regie und ist als Erzählstimme zu hören. TV-Star Miriam Fussenegger, Buhlschaft der Salzburger Festspiele 2016, ist als eine der drei Performerinnen zu sehen.

Weltweite Beispiele für Linz

In vier Gruppen wandern die Zuschauer zu vier Stationen, die in den Räumen der Ausstellung "What The Fem*?" verteilt sind. Ausgangspunkt war die Frage, wie Menschen in Zukunft würde- und respektvoll miteinander leben können. "Wir haben weltweit nach Beispielen gesucht, wo dies bereits passiert", sagt Seigmann. Wo Menschen ihr Zusammenleben etwa bereits lokal, nachhaltig und beziehungsorientiert organisieren. "Dann haben wir uns gefragt, was passiert, wenn dies alles in Linz realisiert würde", sagt Claudia Seigmann.

So wird Miriam Fussenegger an ihrer Station das Thema einer Regionalwährung aufgreifen. "Solche Währungen gibt es in 300 Städten", sagt Seigmann. "Wir erzählen, wie das eine Region wirtschaftlich resilienter machen kann." An einer anderen Station steht das Beispiel von Pflegenden aus den Niederlanden im Mittelpunkt, die ohne große Organisation ihre Pflegearbeit selbst organisieren. "Der Vorteil ist, dass weniger Verwaltungskosten anfallen, die Pflegenden autonomer sind und mehr Zeit für die Patienten bleibt", erzählt Seigmann. An einer weiteren Station wird es gar eine "Utopie zum Mitnehmen" geben. Zu sehen sind neben Fussenegger Theresa Martini und Sophie Netzer.

Zum Thema Utopien hat die Gruppe Theaternyx schon öfter gearbeitet, etwa als 2019 für Linz ein Audioguide entwickelt wurde, der das fiktive Leben an ausgewählten Orten im Jahr 2050 beschrieb. Später wurde das Konzept in anderen Städten wiederholt. Ziel des aktuellen Stückes sei Selbstermächtigung, sagt Seigmann: "Wir wollen die Zuseher darin bestärken, dass jeder die Möglichkeit hat, die Zukunft aktiv zu gestalten."

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn