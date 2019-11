Theater: "Ich bin nicht Siegfried"

Sie inszeniert "Ich bin nicht Siegfried" (Bühne/Kostüme: Seraina Keller), ein Nibelungenlied von Jürgen Flügge, mit Landestheater-Heimkehrerin Julia Carina Wachsmann in der einzigen Rolle der Jo (gesprochen: Dscho). Am Samstag (15 Uhr) steigt in der Studiobühne die Premiere (Promenade, für alle ab 8 Jahren). Die Helden der Legende werden in Jos Fantasie lebendig, Wachsmann schlüpft in 15 Rollen. Es geht nicht um die blutrünstigen Untiefen der Nibelungenhelden, vielmehr um die Welten erschaffende Vorstellungskraft. Termine bis 12. März 2020.

