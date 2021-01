Theater des Kindes im Rennen um nationalen Preis

In der Kategorie "Herausragende Produktion für Kinder" geht das Linzer Theater des Kindes ins Rennen.

Überzeugt hat die Produktion "Orpheus" (ab neun Jahren) von Henry Mason (Text, Regie, Ausstattung) und Schauspieler David Baldessari, der die Musik verantwortete. "Ich freue mich sehr über diese Nominierung, nachdem wir bereits 2009 und 2014 Stellas in unterschiedlichen Kategorien gewinnen konnten. Henry Mason hat mit ‚Orpheus‘ wieder einmal gezeigt, wie gut er es versteht, vermeintlich schwere Stoffe für ein junges Publikum auf die Bühne zu bringen", sagt der künstlerische Leiter Andreas Baumgartner.

Die Linzer Institution tritt gegen eine Inszenierung aus Kärnten (TURBOtheater Villach) und drei Stücke aus Wien (Dschungel Wien, schallundrauch agency) an. Die Verleihung des 14. Preises, der auch an Aufführungen für Jugendliche vergeben wird, soll im Juni in Graz stattfinden.