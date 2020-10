Denn Matthew Wild, der künstlerische Leiter der Cape Town Oper in Kapstadt, befreit das Werk vom oft trügerischen Südstaaten-Charme der Catfish Row in Charleston und verlegt seine soziologische Studie in ein Containerdorf, das überall sein könnte und mehr als aktuell auf die Flüchtlingssituation in der ganzen Welt bezugnimmt.