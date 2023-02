Thea Ehre: "Sich nicht gesehen zu fühlen, ist ein sehr schlimmes Gefühl"

Im Kinothriller „Bis ans Ende der Nacht“ holte die Schauspielerin (23) als Transfrau Leni in einer Nebenrolle vergangenes Wochenende den Silbernen Bären des maßbeglichen Filmfestivals "Berlinale". Ehre, aufgewachsen in Wels und Marchtrenk, überraschte damit die Branche und am meisten sich selbst.OÖNachrichten: Wie wurde Ihr Feuer fürs Schauspiel entfacht? Gab es schon in der Kindheit erste Berührungen mit dem Darstellerischen und dem Kreativen?