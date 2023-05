Thea Ehre: "Ich stehe ja nicht in der Früh auf und trinke meinen Trans-Kaffee"

Bei der heurigen Berlinale überraschte Thea Ehre, aufgewachsen in Wels und Marchtrenk, die Filmwelt: Die 23-Jährige holte die höchste Schauspielauszeichnung des renommierten Filmfests, den Silbernen Bären. Auf dem Streamingservice Canal+ feiert sie aktuell ihr Seriendebüt in „Sexplanation“, eine Produktion, die über soziale Identität und sexuelle Orientierung aufklärt.

OÖN: Was an der Rolle der Laura hat Sie gereizt?

Thea Ehre: Bei „Sexplanation“ war es so, dass mir die Regisseurin Hanna Mathis über Instagram geschrieben hat, dass sie eine Rolle hätte, die gut zu mir passen würde. Da habe ich gesagt: Ja, fix, dann komme ich zum Casting. Da habe ich noch nicht viel über die Figur gewusst. Erst als ich das Drehbuch gelesen habe, habe ich erkannt, dass Laura sehr nah an mir dran ist, in ihrer Art, wie sie durchs Leben geht und sehr offen ist. Sie hat etwas sehr Positives und gleichzeitig finde ich es sehr schön, dass sie sehr oft ein offenes Ohr für andere hat und dem Gefühl folgt, sich immer ein bisschen um die anderen zu kümmern. In der Serie kommt sie auf Dinge, die die anderen so machen, und nimmt etwas die Position der „WG-Mutter“ ein, was ich persönlich sehr witzig finde, für jemanden, der gerade neu in eine WG gekommen ist. Diese empathische Ader finde ich sehr süß.

Das heißt, Sie empfinden sich auch als einen empathischen Menschen?

Ich versuche so gut wie möglich einer zu sein. Empathisch zu sein und Zuhören gehören für mich zu den schönsten Dingen, die Menschen unter einander tun können. Das hat auch viel mit Schauspiel im weiteren Sinne zu tun. Ich finde, dass es dabei weniger darum geht, sich selbst zu inszenieren und sein Ego auszuleben, sondern vielmehr darum, mit anderen in einer Art Ping-Pong-Spiel zu agieren und auf sie einzugehen, zuzuhören und zu reagieren.

Was an der Rolle der Laura gibt Ihnen das Gefühl, mit ihrer Verkörperung vielleicht dazu beitragen zu können, Tabus, Hemmschwellen und Missverständnisse in Sachen Sexualität, sexueller Orientierung und Identität abzutragen?

Ich freue mich immer sehr, wenn es eine positive Darstellung von Transfrauen in Filmen und Serien gibt. Und bei Laura ist das bestens gelungen. Sie lebt ihr Leben. Ich glaube, jede der Figuren, die man in dieser WG sieht, ist unglaublich charmant geschrieben. Man geht sehr gerne mit ihnen mit, das finde ich sehr clever, weil es so der Serie dient, denn sie ist ja auch darauf ausgelegt, aufzuklären.

Die fiktionale Erzählung der WG wird durch Interviews mit Experten und Expertinnen bzw. Aktivistinnen und Aktivisten ergänzt. Wie sieht das bei Laura aus?

Auf der einen Seite haben wir mit Laura versucht, eine reale Erzählung über das Leben einer Transfrau – man kann ja nie für alle sprechen – darzustellen, und das ohne Klischees. Auf der anderen Seite gibt es dann etwa die Wiener Aktivistin Steffi Stankovic, die über ihre persönlichen Erfahrungen oder jene, die sie aus ihrer Arbeit kennt, spricht. Diese Trennung zwischen schauspielerischer Erzählung, Erklärung und persönlichen Erfahrungen finde ich eine sehr gute Kombination. Wenn man sich „Sexplantion“ etwa

als Eltern von einem Kind anschaut, das transsexuell ist, dann denke ich, können sie viel dazulernen. Vor allem, dass alles nicht mehr so schwierig ist, wie es in ihrer Jugend noch war, es mehr Möglichkeiten gibt und Transmenschen heute wirklich glücklich sein können.

Oft dominieren negative Erfahrungen und harte Lebenskämpfe Filme und Serie zu diesem Thema?

Man sieht derzeit viele Filme und Serien mit queeren Themen, das ist auch toll. Aber oft werden Geschichten erzählt, die nicht sehr positiv sind und die von prekären Situationen handeln. Deshalb ist es umso wichtiger, genauso Stoffe zu bieten, die Figuren zeigen, bei denen sich die Community denken kann: Ja, es gibt auch Menschen wie uns, denen es gut geht, die glücklich sind, es gibt auf jeden Fall Hoffnung. Ich denke, das kann sehr wichtig und heilend sein, gerade für junge Menschen. Denn wenn sich gerade junge Menschen nur Arbeiten ansehen, in denen alles negativ ist und einer Person, die sich als trans outet, nur Hindernisse in den Weg gelegt werden, ist das sicher nicht schön und aufbauend. Deshalb ist es gut, wenn sich hier etwas verändert.



Das Ideal, das in der Zukunft liegt, wäre doch von Menschen per se zu erzählen, deren sexuelle Orientierung und soziale Identität in den Hintergrund rücken und keine Klischee-Stempel mehr sind. Ist das so bei Laura?

Genau. Es wird erzählt, dass Laura eine Transfrau ist, was wichtig ist und auch immer gemacht werden kann, aber gleichzeitig wird es nicht bewertet, weder positiv noch negativ. Es handelt sich um einen Menschen, und jeder Mensch muss sich zwischen gut oder böse einordnen. Ich finde es schön, dass man sich jetzt mehr auf die Geschichte des Menschen konzentriert und weniger auf dessen Identität und sexuelle Orientierung. Da steckt viel mehr dahinter. Trans-Sein nimmt einen riesigen Teil der Identität ein, aber es ist nicht alles. Ich stehe ja nicht in der Früh auf, ziehe mein „Trans-Gewand“ an und trinke meinen „Trans-Kaffee“ (lacht).



Worin unterscheidet sich deiner Meinung nach die junge Generation im Umgang mit Sexualität, Geschlecht und Identität am stärksten von ihren Eltern- und Großelterngenerationen? Die Jüngeren werden sich wohl einfacher tun?

Ja, das glaube ich auch. Ich bin jetzt 23 Jahre alt, aber als ich 12, 13 Jahre alt war, waren soziale Medien wie TikTok oder Instagram, die wichtig sind, um sich zu informieren und auszutauschen, noch nicht in dieser Intensität da. Instagram war da gerade im Kommen. Klar war ich in meiner Sozialisierung von Medien beeinflusst, aber ich habe in meinem Aufwachsen nie etwas mit anderen Transmenschen zu tun gehabt. Ich habe lange Zeit gar nicht gewusst, dass es möglich ist, dass man sich einer geschlechtsangleichenden Operation unterziehen und Hormone nehmen kann. Ich möchte nicht sagen, dass jetzt alles besser ist. Aber es ist einfach mehr an Infos und Kanälen da – auf einer globalen Ebene. Zu mir hat kürzlich jemand gesagt, dass die Jugend immer schneller im Denken wird. Das glaube ich auch, sie ist unglaublich schlau, was die Auseinandersetzung mit dem betrifft, was Bewusstsein schafft. Deshalb finde ich es gerade jetzt wichtig, realistische, authentische, gute Geschichten zu erzählen. Was deshalb auch umso wichtiger ist, weil man eines nicht vergessen darf: Im Netz können auch hyperkonservative, diskriminierende Inhalte verbreitet werden.

Sie haben sich während deines Studiums der Theater-, Film – und Medienwissenschaft mit der Darstellung von Transmenschen beschäftigt. Was haben Sie da entdecken können

Es war schon krass, was da produziert wurde: Klischee- und Witzfiguren, Transmenschen waren immer nur Männer, die sich als Frauen verkleiden. Die Bilder, die ich da in meiner Bachelorarbeit beschrieben habe, waren aus 2004. Das ist noch nicht so lange aus. Jetzt sind wir da schon ganz wo anders.

Wie können es "Jung und Alt" deiner Meinung nach in diesen Dingen schaffen, aufeinander zuzugehen und voneinander zu lernen? Wie kann audiovisuelle Kultur hier eine Rolle spielen?

Ich denke, man muss jetzt darauf achten, Produktionen zu bieten, die alle mitnehmen und sich an die Mehrheit richten. Auch an jene Menschen, die mit Tabus aufgewachsen sind und mit Transmenschen vielleicht noch nie etwas zu tun gehabt haben. Schwierig würde das werden, wenn man dabei nur Filme oder Serien dreht, die sich nur an die Community oder nur an junge Menschen richten. Das könnte dazu führen, dass sich eine Generation eher ausgeschlossen fühlt. Doch es geht vielmehr darum, einen Diskurs zu schaffen, der allen Generationen dient, sodass man sagt, wir wollen uns gemeinsam unterhalten, zuhören und voneinander lernen.



Was hat es Ihnen persönlich erleichtert, über Sexualität, Identität und Liebe offen zu kommunizieren? Gab es Menschen, die Ihnen Mut gemacht haben, Wege gezeigt und Ihnen als Vorbilder gedient haben?

Ich habe und hatte einen sehr coolen Freundeskreis, und durch Freunde und Freundinnen, die sich damals schon als queer geoutet habe, habe ich gar nicht so das Gefühl gehabt, dass das etwas Komisches wäre. Und ich habe immer mit meinen Eltern und meinem Bruder über alles sprechen können. Ich hatte da von frühster Kindheit an ein großes Glück. Meine Mama hat mir gerade erst erzählt, dass ich schon mit drei Jahren gesagt habe, dass ich als Mädchen leben möchte und sie hat zu mir gesagt: „Ja, sicher. Wenn du dafür bereit bist, dann passt das.“ Da hatte ich nicht den Druck, mich sofort zu outen, weil ich wusste, meine Familie sieht mich so, wie ich bin. Erst als ich nach Wien gegangen bin und mich neuen Menschen vorgestellt habe, bin ich draufgekommen, dass ich mich nicht mehr so vorstellen will, wie ich das früher getan habe (als David und mit männlichen Pronomen, Anm.). Ich wollte ausprobieren, wie das ist, wenn ich mich als Thea vorstelle und mit weiblichen Pronomen. Das hat sich einfach so viel richtiger angefühlt. Für alle Menschen, die mich noch von früher gekannt haben, war diese Veränderung sehr einfach. Ich war beeindruckt, wie schnell sie meinen neuen Namen verwendet haben. Da habe ich schon die richtigen Menschen in meinem näheren Umfeld ausgesucht.



Ihr Sieg bei der Berlinale war eine große, wunderbare Überraschung. Wie geht es Ihnen inzwischen beim Einordnen dieser Erfahrung?

Ich bin seit nicht einmal drei Jahren in einer Schauspielagentur und deswegen noch sehr frisch in dieser Branche. Eine Welt, von der ich immer nur geträumt habe. Meine Agentin Marketa Modra hat mich damals ohne wirkliches Material oder Schauspielausbildung aufgenommen, wofür ich ihr bis heute unglaublich dankbar bin. Sie hat mir eben eine Chance gegeben und diese Chance wollte ich nutzen. Als dann dieses Casting reinkam für diese wunderschön geschriebene Rolle der Leni in dem Film „Bis ans Ende der Nacht“, war ich super aufgeregt und wusste, ich möchte diese Geschichte unbedingt erzählen. Mit meinem Schauspielcoach Jonny Hoff habe ich mich dann zum ersten Mal an eine so große Figur herangewagt und versucht, sie so gut zu verstehen, dass ich vor der Kamera ganz frei sein kann. Die Worte von Kristen Stewart und Francine Maisler (aus der Berlinale-Jury, Anm.) haben mich so gerührt, denn es ist ein so schönes Gefühl, Anerkennung für das zu bekommen was man mit Leidenschaft gerne macht. Ich bin bis heute ganz schön baff.

Welche Ziele verfolgst du in deiner professionellen Entwicklung im Schauspiel?

Ich bin eine Person, die ihrem Bauchgefühl folgt. Das ist anders als früher, da war ich immer sehr verkopft und habe mir sehr viele Gedanken gemacht, aber nachdem ich mich geoutet habe, habe ich mir irgendwann für mich selbst gedacht, wenn ich abends im Bett liege und sagen kann, mir geht’s gut, ich bin happy, heute habe ich was erlebt und etwas geschafft, dann ist das für mich Erfolg. Ich hoffe, dass ich ihn zehn Jahren auch noch so denke und interessante Rollen bekomme. Und Erfolg ist für mich auch immer, dass ich von dem, was ich gern mache, leben kann. Das wäre das Allerschönste, mich in dieser Branche etablieren zu können und Spaß zu haben.

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller