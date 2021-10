Bestes Musical. Bestes Buch. Beste Komposition. Beste Regie. Bester Hauptdarsteller. Die Verleihung des Deutschen Musical Theater Preises 2021 am Montagabend im Schmidts Tivoli Theater in Hamburg geriet zum wahren Triumphzug für die Uraufführung von "The Wave" des Linzer Landestheaters. Natürlich wurde nach der Preisverleihung ausgiebig gefeiert. Nicht nur auf der Bühne bei "The Wave", auch bei der Aftershow-Party der Hauptdarsteller. Lukas Sandmann: "Es wurde fünf Uhr in der Früh.