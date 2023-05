"The Voice Kids": Zwei Wienerinnen rappen und singen um den Sieg

Eminem hat sich bewährt. Mit "Mockingbird" beeindruckte die 15-jährige Emma schon bei den "Blind Auditions". Für den finalen Auftritt, der heute (20.15 Uhr auf Joyn.at und SAT.1 Österreich) übertragen wird, fiel Emmas Wahl daher wieder auf einen Hit ihres Idols – "Lose Yourself". Ob das junge Rap-Talent aus Wien erneut Eminem auf sich aufmerksam macht? Wie berichtet, hatte der Rap-Star mit einem Kommentar auf Emmas fulminante "The Voice"-Premiere reagiert. Man darf gespannt sein, ob Eminem der 15-Jährigen im Fall eines Sieges gratuliert.

Andrea: "Sie ist ein kleiner Engel"

Um das zu erreichen, muss Emma zuerst einmal die Konkurrenz hinter sich lassen. Das wird nicht einfach: Elf weitere Kandidaten gehen beim Finale an den Start. Darunter ist die 11 Jahre alte Andrea, ebenfalls aus Wien.

Andrea mit ihrem Coach Alvaro Soler Bild: SAT.1/Claudius Pflug

"Sie ist ein kleiner Engel, hat so eine Power und Kontrolle in ihrer Stimme. Das ist unfassbar und fasziniert mich", sagt ihr Coach, Alvaro Soler. Andrea will mit einem Medley ("Singing in the Rain x Umbrella") von Rihanna und Gene Kelly den Sieg bei "The Voice Kids 2023" einfahren. Ihre österreichische Mitbewerberin Emma wird im "Team Fanta" antreten.

Andrea im Halbfinale:

Solo und in der Gruppe

Wer letztlich das Rennen macht, entscheidet das TV-Publikum. Die zwölf Kinder werden sowohl alleine auf der Bühne stehen, als auch zu viert im Team mit ihren Coaches. Der Gewinner oder die Gewinnerin erhält eine Ausbildungsförderung in Höhe von 15.000 Euro, eine Familienreise in den Freizeitpark Efteling und wird professionelle Aufnahmen in den #SEATsounds Studios in Frankfurt am Main machen – inklusive Songwriting, Recording Sessions, Produktion und Mastering.

Zwillinge aus Gaspoltshofen nicht im Finale

Bis ins Halbfinale schafften es die 15-jährigen Zwillinge Anja und Jana aus Gaspoltshofen. Mit "Leiwand" von den Austropoppern Edmund sorgten die beiden für Gänsehaut. "Ihr seid ur leiwand", sagten die Juroren Wincent Weiss, Lena, Alvaro Soler sowie Michi Beck und Smudo unisono. Für das Finale hat es am Ende nicht gereicht, in Erinnerung werden die talentierten Schwestern aus Oberösterreich dennoch bleiben. Ihr Auftritt im Halbfinale zum Nachschauen:

