"The Mystery of Banksy" lädt in die Tabakfabrik Linz

1992 tauchten in Bristol die ersten Graffiti des Briten auf, der Mitte vierzig sein soll. Seitdem zieren Banksys Werke nicht nur nach Nacht-und-Nebel-Aktionen öffentliche Plätze, sondern sie erzielen auch Rekordergebnisse bei Auktionen: 19 Millionen Euro erreichte kürzlich sein geschreddertes "Girl with Balloon" – jenes Werk, das sich 2018 im Sotheby’s nach einem Auktionserlös von 1,2 Millionen Euro selbst zerstört hatte.

Die Schau "The Mystery of Banksy – A Genius Mind" in der Linzer Tabakfabrik zeigt rund 150 originalgetreue Reproduktionen von Fotografien, Drucken und Skulpturen. Die 2021 vom Passauer Musical-Produzenten Oliver Forster (COFO Entertainment) entwickelte Erfolgsschau ist erstmals in Österreich zu sehen. Wenn Sie möchten, dass Ihre Fassade ein Werk nach Banksys Vorlage ziert, schreiben Sie uns ein Mail mit Foto Ihrer Fassade unter Angabe von Adresse, Verkehrslage, gewünschter Höhe und Untergrund an: kultur@nachrichten.at