"The Dropout": Der tiefe Fall der Start-up-Gründerin Elizabeth Holmes

Die achtteilige Hulu-Serie "The Dropout" (ab 20. April auf Disney+) erzählt vom Aufstieg und Fall einer jungen US-Unternehmerin: Amanda Seyfried ("Mamma Mia") spielt Elizabeth Holmes, die mit ihrer Firma Theranos die Medizinwelt revolutionieren wollte. Statt einer ganzen Ampulle Blut für verschiedene Untersuchungen zu benötigen, versprach sie, lediglich mit einem Tropfen auskommen zu können. Das Biotechnologieunternehmen konnte rasch Finanziers lukrieren und Holmes wurde als Wunderkind gefeiert. Am Ende blieb aber nur Enttäuschung, denn die hohen Erwartungen konnten keineswegs erfüllt werden.

Porträt: Das ist Elizabeth Holmes:

Betrug bei Bluttests

In "The Dropout" sehen wir, wie Elizabeth Holmes im Alter von nur 19 Jahren das Unternehmen Theranos gründet und behauptet, eine Technologie entwickelt zu haben, die Krankheiten mit nur einem einzigen Tropfen Blut diagnostizieren kann. Sie beginnt eine persönliche und geschäftliche Beziehung mit dem fast doppelt so alten Investor Sunny Balwani (Naveen Andrews aus der Serie "Lost"). Sie bricht ihr Studium ab und überredet ihre Eltern, ihr gesamtes Studiengeld in Theranos zu stecken, und treibt Personal für das Labor zusammen, während sie Investoren das Blaue vom Himmel erzählt.

Die Erfolgsgeschichte platzte jedoch nach einem Bericht im "Wall Street Journal", in dem es unter Berufung auf frühere Mitarbeiter hieß, die Technologie von Theranos funktioniere nicht und das Unternehmen habe für Blutproben oft konventionelle Geräte anderer Hersteller eingesetzt. Theranos wies das zunächst zurück. Doch der Artikel von Oktober 2015 löste Untersuchungen aus, nach denen Theranos Lizenzen und Labor-Deals verlor. Von da an zerbricht die gesamte Illusion von Folge zu Folge in immer kleinere Stücke. Bevor der Schwindel im Jahr 2016 aufflog, galt Theranos als "Einhorn". Es war mit neun Milliarden US-Dollar bewertet.

Hochstaplerin im Rollkragen-Pullover

Die Geschichte ist erstaunlich, nicht zuletzt wegen Holmes' Selbstinszenierung. Sie führte Rupert Murdoch, Henry Kissinger und viele andere hinters Licht. Dabei verglich sich die inzwischen 38-Jährige oft mit Steve Jobs. Sie imitierte den verstorbenen Co-Gründer von Apple sogar in puncto Kleidung: Meist trug sie einen schwarzen Rollkragen-Pulli.

Anfang des Jahres wurde Holmes von einem US-Gericht verurteilt. Die Anklage warf Holmes vor, Geldgeber bewusst hinters Licht geführt zu haben, um an die Investitionen zu kommen. Die Geschworenen sahen das den US-Medienberichten zufolge im Falle von drei Geldspritzen bestätigt - und sprachen Holmes in einem weiteren Anklagepunkt auch der Verschwörung zum Betrug schuldig. Das Strafmaß soll voraussichtlich erst im September verkündet werden, theoretisch sind bis zu vier Mal 20 Jahre Haft möglich. Bis zur Verkündung ist Holmes gegen Kaution auf freiem Fuß.

Serienschöpferin Elizabeth Meriwether ("New Girl") hat die wahre Geschichte nach dem gleichnamigen Podcast adaptiert, neben Seyfried sind in weiteren Rollen Naveen Andrews, Dylan Minnette, Laurie Metcalf und William H. Macy zu sehen.

Bildergalerie: Die Stars der Serie und ihre realen Vorbilder:

Trailer zu "The Dropout":

Auch im Kino

Der Aufstieg und Fall der Start-Up-Gründerin Elizabeth Holmes liefert auch den Stoff für eine Kinoverfilmung: Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence ("Don't Look Up") wird in "Bad Blood" die frühere Star-Unternehmerin spielen. Der Film von US-Regisseur Adam McKay basiert auf dem gleichnamigen Buch des Journalisten John Carreyrou.