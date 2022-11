Enttäuschte "The Crown"-Fans - Ist die neue Staffel wirklich so schlecht?

Seit 2016 inszeniert Netflix in "The Crown" das Leben der britischen Royals. Mit Spannung wurde die fünfte Staffel der preisgekrönten Serie erwartet - und das nicht nur, weil mit dem Tod von Queen Elizabeth II. Anfang September die weltweite Aufmerksamkeit der Monarchisten wieder nach Großbritannien gewandert war.

Doch wenige Tage nach Staffel-Start sind die Reaktionen der Zuschauer verhalten. Besonders die neue Besetzung stößt in den sozialen Netzwerken auf Unmut. "Ganz schrecklich! Schauspieler-Auswahl dezent daneben. Spannung war in den vergangenen Staffeln deutlich besser", schrieb ein Twitter-Nutzer. "Also die Hauptdarsteller halte ich für nicht gut ausgesucht. Die gefielen mir in den vorigen Staffeln deutlich besser", lautet ein weiterer Kommentar.

In der neuen Staffel fährt die Netflix-Serie mit neuen Hauptdarstellern auf: Die Britin Imelda Staunton (66, "Harry Potter") übernimmt die Rolle der Queen, in den vorangegangenen Staffeln hatten Claire Foy und Olivia Colman die Monarchin gespielt. Jonathan Pryce (75, "James Bond") gibt ihren Mann Prinz Philip.

"Prinz Charles geht gar nicht"

Prinz Charles und Lady Diana werden von Dominic West (53) und Elizabeth Debicki (32) dargestellt. Die Australierin Debicki übernimmt damit die Nachfolge von Emma Corrin, die in der vorigen Staffel die jüngere Lady Di gab. Während ihre Darstellung durchwegs gelobt wird, lassen die Zuschauer am "neuen" Charles kein gutes Haar: "Völlig daneben", "geht gar nicht" und "leider enttäuschend" sei die Neu-Besetzung des Prince of Wales durch Dominic West. Der Schauspieler sei "viel zu gutaussehend" und "zu alt", um Charles zu spielen. "Jedes Mal, wenn er eingeblendet wird, überlege ich kurz, wer das ist. Er passt vom Aussehen so gar nicht, auch nicht von seiner Haltung", schrieb ein Serien-Fan auf Facebook.

Auch an die neue Queen müssen sich die Zuschauer erst gewöhnen. Vielen ist Schauspielerin Imelda Staunton bisher nur als Zauber-Lehrerin Dolores Umbridge in den Harry-Potter-Filmen bekannt. "Wie kann man Dolores Umbridge die Queen spielen lassen?", fragen einige scherzhaft.

Die Erfolgsserie, die sich mit der Regentschaft der Queen auseinandersetzt, ist mittlerweile in den 1990ern angelangt. Die Ehe von Charles und Diana liegt in Scherben, nur will das die königliche Familie um jeden Preis unter der Decke halten. Dianas Leiden, ihr Ausbruch aus dem goldenen Käfig, steht im Zentrum der neuen Staffel. Die Königin steht aber auch sonst unter Druck, ist die Beliebtheit der Monarchie doch an einem Tiefpunkt angelangt.

Die OÖN-Kritik zu "The Crown":

Neue Staffel von "The Crown" - Reaktionen auf Twitter:

