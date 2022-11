Man sei kein Fan der Serie, diese sei "ausbeuterisch" und "rücksichtlos", heißt es aus Kreisen des Buckingham Palace. Und: Die Netflix-Produktion "The Crown" solle gefälligst eine Warnung einblenden, dass es sich bei dem Gezeigten um Fiktion handle. Ganz ehrlich, wer "The Crown", dessen fünfte Staffel am Mittwoch anläuft, mit einer historischen Dokumentation verwechselt, dem ist nicht zu helfen. Das unwürdige Brimborium demonstriert aber, wie nervös Charles III. und dessen Hofstaat sind.