„The Apprentice“: Vom Zauberlehrling zur Heimsuchung

Es gibt Umstände, die zu wahr sind, um schön zu sein – etwa die Tatsache, in einer Welt zu leben, in der Donald Trump noch immer an den Schalthebeln der Macht fuhrwerkt. Kann angesichts dessen ein Kinofilm über den US-Präsidentschaftskandidaten der Republikaner (US-Wahl: 5. November) eine schöne Sache sein? Durchaus, in Hinblick auf die Art, wie er umgesetzt wurde und was er erzählt.