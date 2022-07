Thai-Curry mit reis und Bio-Lachsforelle

Rezept für 5 Personen80 g Zwiebel, 25 ml Öl, 1 Limettenblatt, ¼ Stange Zitronengras, 5 g Ingwer, 20 g Currypaste rot/gelb/grün oder Massaman, 26 g Zucker, 10 ml Reisessig, 10 ml Sojasauce, 200 ml Gemüsefond oder Wasser, 300 ml Kokosmilch, 8 g Maisstärke, 250 g Reis, 500 ml Gemüsefond oder Wasser, 1 Pandanblatt, Salz, Pfeffer, 1 Zucchini, 300 g Brokkoli, 1 gelbe Paprika, 1 rote Paprika, 10 Erbsenschoten, 1 Karotte 1 Pak Choi, 500 g Fischfilet nach WahlZwiebel in einem Topf mit Öl farblos anrösten, Limettenblatt, Zitronengras und Ingwer zugeben und kurz weiterrösten lassen.Die Hitze reduzieren und die Currypaste zwei Minuten lang mitschwenken. Mit dem Zucker karamellisieren, danach mit Sojasauce und Reisessig ablöschen. Anschließend mit Gemüsefond und Kokosmilch aufgießen und eine Stunde köcheln lassen. Zum Schluss mixen, durchsieben und mit Maisstärke eindicken.In der Zwischenzeit Gemüse waschen, in Scheiben schneiden und den Fisch portionieren. Reis mit dem Gemüsefond in einen Topf geben, kurz aufkochen lassen und bei niedriger Flamme 20 Minuten garen.Fischfilets in einer Pfanne auf der Hautseite anbraten, danach umdrehen und bei 150 Grad für sechs Minuten in das Backrohr schieben. Währenddessen Gemüse in einer Pfanne anschwitzen, die Currysauce zugeben und danach mit dem Reis anrichten. Fischfilet aus dem Ofen holen und servieren.