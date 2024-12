Theaterkritik: Tempo, Tempo! Das Phönix fetzt

Arbeitsprozesse werden optimiert, das Informationsnetz im Internet wird immer dichter, die Hektik immer größer: Was macht eine zunehmend rasantere Gesellschaft mit den Menschen? Das reflektiert das Stück "Tempo – ein Stück Rhythmus", das am Donnerstag im Linzer Theater Phönix uraufgeführt wurde. Ein Stück, das sich flott und unterhaltsam, aber auf (zu) vielen Ebenen am Thema abarbeitet.