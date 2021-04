Telenovela "Rote Rosen" wegen Corona gestoppt

Die beiden Mitarbeiter und ihre Kontaktpersonen hätten sich umgehend in Isolation begeben, so die Produktionsleitung. Seit Freitag sind die Dreharbeiten in Lüneburg unterbrochen. Etwa 60 bis 70 Schauspieler und Mitarbeiter sind davon betroffen. Insgesamt sind in der Stadt etwa 150 Mitarbeiter beschäftigt, viele seien schon vorher im Homeoffice gewesen.

Wegen eines zweimonatigen Produktionsvorlaufes ist die kontinuierliche Ausstrahlung der Sendung gesichert. Die Telenovela läuft von Montag bis Freitag um 14.10 Uhr in der ARD.