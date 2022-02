Teenager-Duo fährt zum Song Contest: "Das Coolste, was passieren kann"

Es ist das erste Mal seit 1982, dass Österreich ein Mann-Frau-Duo zum ESC schickt. Der 19-jährige Mühlviertler und die 18-jährige Tirolerin gehen mit der Dance-Pop-Nummer "Halo" an den Start und kämpfen am 10. Mai um den Einzug in das große Finale am 14. Mai.

Der Song selbst bleibt noch geheim. Er soll erst im März präsentiert werden. Insider beschreiben "Halo" als "tanzbaren DJ-Track mit frühem 90er-Jahre-Flair".

Übrigens: Der ESC-Standort Turin ist dem jungen Rohrbacher vertraut, hat der Sohn einer italienischen Mutter doch einige Zeit in der Fiat-Stadt gelebt. Als LUM!X ist Luca Michlmayr eine etablierte Größe in der internationalen DJ-Szene. Allein für die Single "Monster" kann er auf mehr als 90 Millionen Youtube-Views verweisen. Insgesamt knackte LUM!X bereits die Marke von 500 Millionen Streams.

Eine echte Newcomerin ist Sängerin Pia Maria. Die gelernte Maskenbildnerin schreibt seit ihrem 16. Lebensjahr eigene Songs und wird nun an der Seite von LUM!X ihren ersten großen internationalen Auftritt haben.

"Bild vom Bauern in der Lederhose stimmt nicht mehr"

Was OÖN-Leser schon seit gestern wissen, wurde am Dienstagmorgen im Ö3-Wecker offiziell verkündet. Die APA sprach mit Österreichs ESC-Duo über die Coolness des Bewerbs, den Adrenalinspiegel und die Frage, warum die Lederhose nur mehr Klischee ist.

Sie sind 18 und 19 Jahre alt und werden in wenigen Wochen vor rund 200 Millionen Menschen performen. Zum Auftakt mal die Sportreporterfrage: Wie geht es Ihnen damit?

Pia Maria: Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel Adrenalin im Körper. Aber genau das macht es ja aus! Es geht auch um diesen Kick: Du bist nun gefordert und musst dich beweisen. Das gibt mir total viel. Wichtig ist, dass wir danach sagen können: Wir haben alles gegeben und es durchgezogen, egal, was am Ende dabei heraus gekommen ist. Wir sind da oben gestanden und haben die Sau rausgelassen!

LUM!X: Ich bin ja auch Künstler geworden, weil ich gerne entertaine und performe. Natürlich ist die Idee, auf der größten Bühne Europas zu stehen, im ersten Moment zwar abschreckend, aber es ist die Chance, ein einmaliges Erlebnis in einem Künstlerleben zu haben. Bei mir dominiert also eher die Zuversicht als die Angst!

Der ESC wird nun Ihr erstes gemeinsames Projekt. Wann haben Sie sich das erste Mal kennengelernt?

Pia Maria: Ich habe um Laufe der Produktion zuerst "Halo" in einem externen Tonstudio alleine aufgenommen und Luca hat alles produziert. Wir haben uns dann erst beim Videodreh kennengelernt. Aber da hat es von Anfang an gut gepasst, und wir haben uns sofort gut verstanden!

LUM!X: Die ganze Sache war halt auch Corona geschuldet. Wir haben einfach die Tonspur hin- und hergeschickt, anstatt gemeinsam im Studio eine Session zu haben. Aber wir haben dann sofort gemerkt, dass wir miteinander gut auskommen, was natürlich wichtig ist, wenn man in den kommenden Monaten viel Zeit miteinander verbringen wird.

Sehen Sie den Song Contest heuer zum ersten Mal oder haben Sie früher schon mitgeschaut?

LUM!X: Wir sind beide mit dem Song Contest aufgewachsen und kennen teils auch durch unsere Eltern die Geschichten von früher wie ABBA.

Ist der ESC mittlerweile cool? Oder eher trashig?

LUM!X: Letztes Jahr hat er mit Måneskin einen ganz frischen Wind bekommen und bei der jungen Generation ganz neues Interesse geweckt. Mittlerweile ist es für uns das Coolste, das passieren kann! Dass wir Teenager sind und trotzdem hinfahren, trägt da sicher zum Coolnessfaktor bei! Je mehr Junge dabei sind, desto mehr Junge wird das ansprechen.

Ganz ähnlich wie bei Måneskin würde man bei Ihren bisherigen Nummern ja nicht zuerst an Song Contest denken. Wieweit werden Sie Ihren Stil für den ESC glätten?

LUM!X: "Halo" würde ich als Dance-Pop-Nummer bezeichnen. Es ist eine Mischung aus Mitsingen und Tanzen - aber auch radiotauglich und nicht allzu aggressiv. Es ist nicht purely for club reasons produziert. Aber meine Fans werden mich wiedererkennen. Ich habe versucht, eine Mischung aus Pop und meinem Signature Sound zu schaffen. Der Song funktioniert im Club und im Radio.

Und in Turin werden Sie dann beide auf der Bühne stehen?

LUM!X: Unser Ziel ist, die Diversität, die Måneskin aufgemacht hat, fortzuführen. Wir werden deshalb beide auf der Bühne vorhanden sein - so viel können wir verraten. Jeder Song muss ja irgendwie produziert werden, auch wenn sonst meist nur der Sänger im Vordergrund steht. Wir drehen das um und geben den Leuten, die das Lied produzieren, die große Bühne und präsentieren sie ebenbürtig neben der Sängerin.

Ihre Mutter ist Italienerin - das bedeutet, Sie treten praktisch in ihrer zweiten Heimat auf?

LUM!X: Ich bin zweisprachig aufgewachsen und nach der Matura nach Italien ausgewandert - eben genau nach Turin! Ich habe dort sechs, sieben Monate lang gelebt, bin jetzt aber nach Mailand umgezogen. Ich habe meinen Lebensmittelpunkt also in Italien. Ich habe das im Blut und fühle mich dort richtig wohl. Besser hätte sich das heuer alles nicht fügen können.

Fühlen Sie sich trotzdem als die offiziellen Repräsentanten Österreichs? Wie schwer wiegt da die Last?

LUM!X: Ich bin hier aufgewachsen, aber wir zwei sind nicht typisch österreichisch. Aber genau das macht es aus. Das Bild vom Bauern in der Lederhose stimmt einfach nicht mehr. Deshalb finde ich es cool, dass Österreich hergeht und sagt: Wir schicken zwei Junge mit einem Dance-Pop-Song zum Song Contest, was gegen jedes Klischee von Österreich läuft.

Sind Sie ehrgeizig?

LUM!X: Wir fahren da hin, um das zu gewinnen! Das ist schon klar!

41 Nationen vertreten

Nach dem Vorjahressieg der italienischen Rockband Måneskin ist der Bewerb in der italienischen Industriemetropole Turin angesetzt. In der dortigen Halle Pala alpitour sind unter Normalbedingungen 15.000 Menschen zugelassen - die knapp 200 Millionen ESC-Fernsehzuschauer über den Wettbewerb hinweg nicht mitgerechnet.

Hier treten heuer 41 Nationen mit ihren Künstlerinnen und Künstlern an. Als Moderatoren fungieren neben dem italienischen TV-Presenter Alessandro Cattelan die beiden Popstars Mika und Laura Pausini.

Der italienische Beitrag: Die Sänger Mahmood & Blanco haben das traditionelle Musikfestival von Sanremo gewonnen und werden Gastgeber Italien beim Eurovision Song Contest im Mai in Turin vertreten.