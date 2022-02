Der Weg war für die 80er-Jahre-Heroen Tears For Fears stets ein steiniger. Nach 30 Millionen verkauften Tonträgern und fulminanten Welthits wie "Mad World", "Shout" oder "Everybody Wants To Rule The World" trennte sich die Band Anfang der 90er. Animositäten zwischen den notorischen Streithanseln Roland Orzabal und Curt Smith forderten ebenso ihren Tribut wie ermüdende Gefechte mit Plattenfirmen und Managern.