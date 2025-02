Taylor Swift erneut zur Weltkünstlerin des Jahres gekürt

Zudem stellt sie einen neuen Rekord auf: als erste Künstlerin, die den Preis fünf Mal gewonnen hat. Der Internationale Verband der Phonographischen Industrie (IFPI) kürt jeweils die Künstlerin oder den Künstler des Jahres auf der Grundlage der weltweiten Streaming- und Downloadzahlen sowie der Anzahl der verkauften physischen Musikformate.

Der Erfolg von Taylor Swift im Jahr 2024 folge auf ihre vorherigen Siege als Weltkünstlerin in den Jahren 2014, 2019, 2022 und 2023, schrieb der Verband. Das im April 2024 veröffentlichte Album "The Tortured Poets Department" gewann alle wichtigen IFPI-Kategorien: die weltweiten Albumcharts, die Vinylcharts, die Streamingcharts und die Charts nach Verkaufszahlen. Das Album führte die IFPI Global Album Sales Chart mit 5,6 Millionen verkauften Einheiten weltweit an.

Der Erfolg des Albums wurde durch Swifts rekordbrechende "The Eras Tour" verstärkt, die auf den Streaming-Plattformen der Welt Begeisterung für ihren gesamten Musikkatalog auslöste. So gewann Swift 2024 auf Spotify das zweite Jahr in Folge den Titel der meistgehörten Künstlerin mit mehr als 26,6 Milliarden Abrufen. Die Jahresendanalyse 2024 von Pollstar zeigt außerdem, dass Swifts "The Eras Tour" mit Einnahmen von 2,2 Milliarden US-Dollar zur bisher lukrativsten Tournee aller Zeiten wurde.

Eine weitere US-amerikanische Künstlerin, die 23-jährige Sängerin Billie Eilish, wurde zur Künstlerin des Jahres 2024 bei Apple Music ernannt. Sie ist die erste Künstlerin, der diese Ehre nach ihrem ersten Sieg im Jahr 2019 zweimal zuteil wird.

