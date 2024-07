Tausende sangen auf Burg Clam mit ihren alten Helden

Teils von weit her strömten die Fans für das Clam-Rock auf der Burg Clam. So etwa der 67-jährige Hugo aus Innsbruck, seit Jahrzehnten Fan der schottischen Hardrock-Band Nazareth: "Ich habe sie zum ersten Mal 1975 in Innsbruck gesehen und bin seither Fan." Viele der etwa 9000 Rockfans, die am Freitag in der Mühlviertler Marktgemeinde Klam feierten, sind zur Musik der Hauptacts Nazareth, Uriah Heep und Status Quo aufgewachsen, sind diese doch seit vielen Jahrzehnten als Rock-Größen