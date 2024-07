Mit einem bunten Programm lockten Hermann Pumberger, Präsident des oberösterreichischen Blasmusikverbandes, und sein Team am Wochenende Tausende Besucher zum Landesmusikfest nach Linz. Am Samstag spielten 24 Kapellen und Ensembles auf Plätzen und in Höfen. „Dabei erreichten wir viele Leute, die mit Blasmusik nicht viel zu tun haben“, sagt Pumberger.