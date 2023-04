Tatort-Finale aus Berlin: Unausrottbare rechtsradikale Gesinnung

Corinna Harfouch (69) folgte auf Meret Becker, die 2022 bei den Berlinern den Krimi-Tod starb. Harfouchs Debüt an der Seite von Mark Waschke als Ermittler Robert Karow hat sich in der deutschen Bundeshauptstadt am Ostermontag zu einem feinen, dichten Kriminalfall von Tragweite verdichtet. Heute (Ostermontag, 20.15 Uhr, ORF 2/ARD) geht der Zweiteiler „Nichts als die Wahrheit“ ins Finale.