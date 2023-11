"Tatort" Dresden: Sollte das Krimi-Phänomen nicht längst weiter sein?

Sarah Monet (Deniz Orta) liegt in einem blutverschmierten Bett, ihr Freund neben ihr: erstochen, sie hat keine Erinnerung, aber ein Messer. So beginnt der heutige Tatort „Was ihr nicht seht“ (20.15 Uhr, ORF 2). Aus dieser Szenerie mit Sogwirkung entwickelt sich ein Dresdner Fall, der auf den ersten Blick alles hat, was ein Krimi zur besten Sendezeit braucht, der unter die Haut gehen soll.Es gibt Wendungen, die beklemmend dicht sind, ein Ensemble, das einnehmend aufspielt, klare,