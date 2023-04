"Tatort"-Debüt für Corinna Harfouch: Man will unbedingt wissen, wie es weitergeht

Zwischen Wiederholungen und historischen „Schinken“ wurden heuer zur Abwechslung tatsächlich zwei „Ostereier“ ins Programm-Nest gelegt: In einer Doppelfolge feiert die bekannte deutsche Schauspielerin Corinna Harfouch (69) ihren Einstand in den „Tatort“, zu sehen am Ostersonntag und am Ostermontag (je 20.15 Uhr, Sender unten).