Tatort "Bauernsterben": Wer einschaltet, wird Schwein haben

Soziale Düsternis, durch den Fleischwolf gedrehte Seelen, die Abgründe des Menschlichen: So kennen wir den deutschsprachigen TV-Krimi, auch den Tatort. Die neue Episode aus Wien „Bauernsterben“ (heute, 20.15 Uhr, ORF 2) speisen freilich all diese drängenden Momente.Doch in der Regie der Vöcklabruckerin Sabine Derflinger und nach einem Drehbuch des Vorchdorfers Martin Sturm werden heute Töne angeschlagen, die mit dem Dunklen brechen – visuell, humoristisch,