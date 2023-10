Tatort "Bauernsterben": Fast zehn Millionen Menschen schalteten ein

In Deutschland (ARD) schauten 8,56 Millionen Menschen beim gestrigen Tatort "Bauernsterben" ein, was einem Marktanteil von 30,1 Prozent entspricht. Beim jungen Publikum belief sich dieser auf sehr gute 24,7 Prozent. Angesichts dessen, dass "Bauernsterben" in Deutschland nicht zur gewohnten Zeit (20.15 Uhr) startete, sondern 15 Minuten später, da man nach der Tagesschau eine Folge des Formats "Brennpunkt" zu "Krieg in Nahost" zeigte, ist diese Quote als umso beachtlicher einzustufen.