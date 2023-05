"Tatort" aus München: Peinlichkeiten, die Batic und Leitmayr erspart blieben

Es gibt Reflexe im filmischen Erzählen, die nur mehr eines sind: ausgelutscht, abgedroschen, sich an fragwürdigen Zusammenhängen bedienend. Zwei Beispiele: So genannte Killercomputerspiele enden automatisch darin, dass der Spieler, meist ein junger, verwirrter Mann zum Amokläufer wird. Ältere Menschen, die sich in neuen digitalen Szenerien bewegen, agieren wie Höhlenmenschen, die sich alle fünf Sekunden am frisch entdeckten Feuer verbrennen.