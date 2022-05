Tastenklänge für "das gute Gefühl, das Miteinander"

Sein Inntöne-Festival "Jazz am Bauernhof" im Sommer ist legendär. Über Pfingsten lädt Paul Zauner erstmals auch zum "Tastenfestival" auf seinen Hof in Diersbach im Innviertel. "Ohne großes Nachdenken, rein intuitiv" sei die Idee dazu entstanden, erzählt der Posaunist im OÖN-Gespräch. "Bei vielen meiner schönen musikalischen Festival-Erinnerungen war ein Klavier dabei. Durch den besonderen Klang in der Scheune waren das so wunderbare Erlebnisse. Auch manche Besucher haben mich auf den Klang und die Atmosphäre angesprochen. Da hab ich mir gedacht: Wenn das viele so spüren und möchten, dann machen wir das. Es ist kein großes Konzept dahinter".

Aber Zauners Gespür, um nicht zu sagen "siebter Sinn" für Erlebnisse der besonderen Art, die er mit den Besuchern auf seinem Buchmannhof teilt. Das Programm lädt zur Begegnung mit jungen und jung gebliebenen Meistern: "Es ist ein Gleichgewicht zwischen ganz jungen, sehr kreativen Pianisten – wie Fergus McCreadie, Elias Stemeseder, Georg Vogel oder Deschanel Gordon aus England –, alten Meistern wie Enrico Pieranunzi und Kirk Lightsey und bereits etablierten wie Yaron Herman", der mit einem Solo sein derzeit einziges Österreich-Konzert in Diersbach gibt.

Diersbach als Karriere-Sprungbrett

Der israelische, in Frankreich lebende Pianist war eines jener Talente, denen Paul Zauner vor mehr als einem Jahrzehnt den Weg geebnet hat. "Er hat sein erstes großes Konzert in seinem Leben beim Inntöne-Festival gegeben. Das war eigentlich der Anfang seiner Karriere. Er ist gekommen und hat alle total mitgenommen." Das Konzert wurde mitgeschnitten und in Europa, Kanada, Amerika und Japan ausgestrahlt. "Dadurch war er auf einen Schlag überall drin. Er hat sich natürlich musikalisch weiterentwickelt und ist ein wunderbarer Musiker."

Der Konzert-Reigen lädt zu "verschiedenen, fantastischen Dynamiken und Klangfarben. Jeder bringt das Klavier auf seine Art und Weise zum Klingen", sagt Zauner. "Von der Emotion eine ganz andere Klangfarbe" sei hingegen mit den Meistern der vertikalen Tasten zu erleben. "Die Akkordeonleiste ist ein ganz wichtiger Bestandteil des Tastenfestivals", etwa mit dem Italiener Alessandro D’Alessandro, "ein qualitätsvoller Knopfharmonika-Spieler und großartiger Musiker, der genreübergreifend tätig ist", sagt Zauner, der sich ebenso freut auf Vince Abbracciante mit der Sängerin Paola Arnesano und das Duo aus Otto Lechner und Arnaud Methevier.

Auf die weitläufige Wiese lädt von 22. bis 24. Juli wieder "Jazz am Bauernhof". "Mir gefällt es draußen. Man kann die Musik in der Landschaft wirklich ganz entspannt genießen." Karten gibt es noch für beide Festivals, für die auch derselbe Wunsch des Initiators gilt: "Mir ist es immer so wichtig, dass die Musik den Zuhörern guttut, dass sie diese Energie, die so notwendig ist in vielerlei Hinsicht, aufnehmen können und nach außen tragen. Dieses gute Gefühl, das Miteinander mit den Musikern, den Menschen – diese Verbundenheit."

Info: Diersbach, Froschau 4, 0676/90 46 822, jazz@inntoene.com; alle Infos, Karten: www.inntoene.com