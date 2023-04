Tanztage im Linzer Posthof: Louise Lecavalier mit einer Liebeserklärung an den Tanz

Ein Bein in luftige Höhen gestreckt, gleitet sie auf dem anderen über die Bühne, als würde sie schweben, ohne dabei auch nur eine Sekunde die Balance zu verlieren. Mehrere Meter legt Louise Lecavalier so zurück. Körperbeherrschung pur. „Auf der Bühne kann ich das Alter sein, das ich will und fühle“, sagte die 64-Jährige kürzlich im OÖN-Gespräch vor ihrem Auftritt bei den Tanztagen im Linzer Posthof.

Scheinbar unberührt von der Zeit bewegt sich die kanadische Grande Dame des zeitgenössischen Tanzes am Donnerstag durch ihr einstündiges Solo „Stations“, für das die einstige Frontfrau von „La La La Human Steps“ mit kaum enden wollendem Beifall bedacht wurde.

Geschmeidig leichtfüßig

In vier Szenen lädt sie in emotionale Welten und Atmosphären. Oft sind es minimalistische Bewegungen, eine kreisende Hand, Vibrationen, die wie Wellen durch ihren Körper laufen. Kleine Gesten, ein Arm, der sich nach etwas streckt. Und präzise Beinarbeit, die sie wie auf Schienen dahingleiten lässt. Sie tanzt nicht ein Stück, sie ist ihr Tanz – ein sehr persönlicher, einmal ekstatisch Raum greifend zum kraftvoll treibenden Saxophon, dann wieder verinnerlicht still. Immer durchlässig, geschmeidig, leichtfüßig.

Minutenlang biegt sie zuletzt ihre Wirbelsäule zurück, blickt rittlings ins Publikum und ins Licht (Alain Lortie), zur Songzeile „There is no more darkness left“ von Teho Teardo und Blixa Bargeld. (kasch)

Fazit: Eine persönliche, tief berührende Liebeserklärung an den Tanz.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur