 Tanz.Linz lädt zur  atmosphärischen „Traumzeit“ ins Musiktheater Linz

Wohl jede und jeder kennt das seltsam diffuse Gefühl, aus einem Traum zu erwachen, der sich konkreten Erinnerungen und Worten verschließt, dessen Atmosphäre sich aber ebenso wenig abschütteln lässt. Ähnlich mag sich das Publikum auch in jener „Traumzeit“ fühlen, zu der die Kompanie Tanz.Linz mit ihrem neuen Stück seit Sonntag im Musiktheater (Blackbox) lädt.

Die Choreografie stammt von den Mitgliedern selbst: Yu-Teng Huang, Katharina Illnar, Angelica Mattiazzi, Lorenzo Ruta und Pedro Tayette haben sich gemeinsam auf die Spur der Träume, der Zeit und wie wir sie wahrnehmen – in Traum und Wirklichkeit – gemacht. Mit ihren elf Kolleginnen und Kollegen entfalten sie ein traumwandlerisches Universum auf der mit Sand bedeckten Bühne (Aleksander Kaplun). Die Zeit verrinnt, wie der Sand durch ihre Hände. In der Höhe schwebende Figuren lassen – wie alles im Stück – Assoziationen viel Raum: Sind es Barockengel, überblendet von REM-Phasen-Kurven und Farbimpressionen (Video: Constantin Georgescu)? Verzerrte Glieder wie von Schiele gezeichnet?

Der Albtraum des Unentrinnbaren taucht in sich wiederholenden Sequenzen auf. Die Reise führt durch unheimliche Gefilde, aber ebenso in ein Elysium süßer Früchte und verschiedener Genüsse. Stimmig dazu sind die flatternden Kostüme von Karin Waltenberger und die Klangwelten von Aaron Breeze: Ein vertrauter Tango trifft auf artifiziellen Synthwave. Tanz.Linz beeindruckt in vielfältigen Formationen – vom Solo bis zur geballten Energie der Gruppe in ihrer geschmeidigen Dynamik. Langer, kräftiger Beifall.

Fazit: Eine „Traum-(Aus)zeit“ von der Wirklichkeit, die diffus bleibt und einlädt, sich fallen zu lassen.



