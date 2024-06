Uraufführung mit Tanz.Linz und der Kunstuni Linz im Ars Electronica Center

Alles fließt und ist in Bewegung. Nicht nur die biegsamen Körper der Mitglieder von Tanz.Linz, sondern auch die Bühne selbst, die in sich wandelnde Muster aller Farben und Formen getaucht ist: In den Deep Space des Ars Electronica Centers Linz lädt das Format "Labo Traces" diesmal, mit dem Landestheater-Tanzchefin Roma Janus neue Orte abseits der großen Bühne erschließt. Im April lud die Kompanie etwa ins Lentos Kunstmuseum Linz.