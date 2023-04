Tanz bei Osterfestspielen

Bei den Osterfestspielen Salzburg ist am Donnerstag erstmals getanzt worden. Unter Intendant Nikolaus Bachler lud mit Emanuel Gats "Träume" die erste Tanz-Uraufführung in die Felsenreitschule. Der französisch-israelische Choreograf, der ursprünglich Dirigent werden wollte und Musik studiert hat, ließ sich von Richard Wagners "Wesendonck-Liedern" zu einem Stück mit 14 Tänzerinnen und Tänzern inspirieren. Die Texte entstammen der Feder Mathilde Wesendoncks, mit der Wagner während seiner Zeit in Zürich eine heimliche Affäre hatte, von der er später schrieb, sie sei seine einzige Liebe gewesen. Gat stellte auch in seinen choreografierten Bildern ein Wechselspiel aus inniger Nähe und wilder Ekstase dar. Großer Jubel beim Publikum, das diesmal nicht nur aus treuen Osterfestspielfans, sondern auch aus einigen neugierigen Tanzfreunden bestand.

