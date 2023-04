Tänzerin Silke Grabinger feiert ein Jahr „Kliscope“  in Linz

Vor einem Jahr, am 29. April, dem Welttag des Tanzes, hat die Linzer Tänzerin und Choreografin Silke Grabinger (Silk) ihr „Kliscope“ in der Glimpfingerstraße 8 in Linz-Süd eröffnet. Am Samstag wird dort der erste Geburtstag der Kreativstätte für urbanen Tanz gefeiert. „Das Areal ist nicht einfach, aber ein Geschenk“, sagt die 41-Jährige, die „auf ein vibrierendes Jahr der Suche, aber auch des Staunens“ zurückblickt, in dem sie umtriebig ihr Ziel vorantrieb: „Den Raum kompatibel für alle Kunstformen zu machen.“

Mehrere Produktionen luden seitdem in die einstige Kapelle im ehemaligen Versorgungshaus von Kaiser Franz Joseph, deren neun Meter Raumhöhe auch ideal für Luftakrobatik ist. Vier Residency-Aufenthalte gab es bereits im angegliederten Appartement, die „noch weiter international ausgebaut werden sollen“. Auch ehemalige Landestheater-Tänzer proben im Kliscope. „Wir versuchen, den Raum nie leerstehen zu lassen, sondern ihn für so viele Menschen wie möglich zu öffnen, für das ganze Areal des Spallerhofs“, etwa für das gegenüberliegende Seniorenzentrum: „Wir proben gerade mit einer 96-jährigen ehemaligen Tänzerin und ihrer 90-jährigen Mitbewohnerin. Sie haben mit uns Walzer getanzt, das war großartig“, erzählt Grabinger, die sich auf die Premiere am 15. Juni freut. Auch die Jüngsten aus dem Kindergarten im Haus sind in ein Stück eingebunden. Doch zunächst wird am Samstag ab 21 Uhr gefeiert, mit einer 20-minütigen Performance für je einen Besucher. „Ich habe gedacht, das passt gut zum ersten Geburtstag.“ „I will dance you…“ lädt zum persönlichen Tête-à-Tête, „bei dem man sich im Körper eines Tänzers widerspiegeln kann“, ein bereits international auf Tour erprobtes Format. Zudem werden Patenschaften für die 38 Barockengel vergeben, welche die Stuckatur der Decke zieren. „Am Ende des Jahres erhält jeder Pate ein Foto von einer Performance aus der Perspektive seines Engels.“ Was sich auch als Referenz an den Namen Kliscope lesen lässt, der Grabingers Künstlernamen Silk (rückwärts gelesen) und „Kaleidoskop“ vereint. In letzteres „schaut man hinein, und es vergrößert sich darin. Alles, was im Kliscope entsteht und präsentiert wird, soll sich entfalten, weiter ausbreiten und entwickeln dürfen“.

Performance zu Bruckners 200. Geburtstag 2024

An Zukunftsplänen mangelt es nicht: Mit der Performance „Ich will mit Anton tanzen“ gratuliert Grabinger Anton Bruckner 2024 zum 200. Geburtstag. Die Idee: „Was ist, wenn man die Art, wie er komponiert, umsetzt auf eine Choreografie? Ist es möglich, Bruckners Komposition im Körper zu lesen, ohne sie zu hören?“

Info: „I will dance you…“ (je 20 Min.) am 29. 4. von 21 bis 24 Uhr, freiwillige Spende; https://silk.at/kliscope

