Tänzer Daniel Morales Pérez erhielt den Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich

Hinreißend tanzte er „Bruckners Affe“ beim heurigen theaterSpectacel Wilhering, und seine Choreografie veredelte im Juli den „Jedermann“ im Kulturhof Perg: Der ehemalige Landestheater-Tänzer Daniel Morales Pérez erhielt am Mittwoch in der Blackbox im Musiktheater Linz den Bühnenkunstpreis des Landes Oberösterreich (7500 Euro).Als Neunjähriger fand der Spanier in einer katalanischen Folkloregruppe zum Tanz. Ausgebildet am Konservatorium Barcelona, führte sein Weg u. a.