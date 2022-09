Täglich manipuliert die Ernährungsstudie

Es ist nicht der Sport! Oder zumindest nur zu einem sehr kleinen Teil. Ohne Zweifel, Bewegung ist sinnvoll und wichtig für den Körper, absolut anzuraten und hat eine Vielzahl an positiven Auswirkungen auf jeden Einzelnen – das bestätigt jede Medizinerin und jeder Mediziner.

Dass Sport allerdings ein Wundermittel gegen Übergewicht ist, die erste Maßnahme, die es zu ergreifen gilt, ist überholt. Dennoch hält sich diese Annahme in den Köpfen der Menschen. Wahrscheinlich mit ein Grund sind die Lobbying-Bemühungen von Konzernen wie Coca-Cola. Viel Geld wurde dafür verwendet, genau diese Botschaft seit Jahrzehnten in den Köpfen zu verankern, die Rolle der Ernährung in Bezug auf Körpergewicht herunterzuspielen und zu propagieren, dass der Konsum von zuckerhaltigen Getränken egal ist, solange man sich genug bewegt.

Ernährungswissenschafter Tim Spector räumt mit diesen und vielen anderen Ernährungsmythen in "Die Wahrheit über unser Essen" (Dumont Verlag, 348 Seiten, 25 Euro) auf.

Spector lehrt genetische Epidemiologie am King’s College in London und ist Experte für personalisierte Medizin und das Darmmikrobiom. Ob es darum geht, warum Frühstück keineswegs die wichtigste Mahlzeit des Tages ist oder warum Veganismus nicht die gesündeste Lebensform überhaupt darstellt – erhellend ist vor allem der Blick hinter die geschlossenen Türen der Forschung, den Spector ermöglicht. So fehlen größtenteils aussagekräftige Langzeitstudien zum Thema Ernährung.

Da sie immens kostenaufwendig wären, werden sie ersetzt – durch Fragebögen, bei denen Menschen oft ein verzerrtes, sozial erwünschtes Bild abgeben oder durch Kurzzeitstudien an Nagetieren, die zuerst künstlich krank gemacht werden und deren Gesundheitszustand dann durch die Gabe eines Lebensmittels oder eines Nährstoffes kurzfristig wieder verbessert wird.

"Der tägliche Verzehr von Walnüssen schützt vor Dickdarmentzündung und Krebs", ist dann eine dieser Botschaften, die als wissenschaftlich erwiesen gelten. In Wahrheit sei hinter dieser Aussage gesteckt, dass sich bei Mäusen, bei denen zuerst durch chemische Stoffe eine Krankheit hervorgerufen wurde, nach zwei Wochen Walnusstherapie das Stoffwechselprofil leicht verbesserte. Der Auftraggeber dieser Studie – die kalifornische Walnuss-Kommission.

Eine spannende Lektüre, die auf jeden Fall beeinflusst, wie wir angeblichen Wahrheiten über unsere Ernährung begegnen.