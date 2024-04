Synchron-Star Eckart Dux ist tot

Seine markant sonore Stimme begleitete deutschsprachige Kinogänger seit fast 80 Jahren. Er war der Sprecher von Anthony Perkins, etwa bei dessen Rolle des Norman Bates im Horror-Klassiker "Psycho" (1960), synchronisierte auch häufiger Steve Martin, etwa in "Solo für 2" (1984). In der 80er-Jahre-Actionserie "Das A-Team" war er die Stimme von US-Schauspieler George Peppard alias "Hannibal". In den "Hobbit"-Filmen sprach er Gandalf-Darsteller Ian McKellen. Zudem wirkte der auch als Schauspieler Tätige in erfolgreichen Hörspielen wie "Die drei ???" häufig mit.

