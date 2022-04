Symposion über den Wert von Empathie und Vertrauen

Entwicklungen, die zumindest scheinbar das Gegenteil eines gesellschaftlichen Miteinanders beschreiben. Gleichzeitig erleben wir Krisen, die den starken Zusammenhalt in der Gesellschaft erfordern, um sie gemeinsam meistern zu können. Mit diesem Zwiespalt beschäftigt sich eine hochkarätige Diskussionsrunde bei dem Symposion "Kaleidoskop Leben", das die Elisabethinen am Dienstag, 26. April, im OÖNachrichten Forum in den Promenaden Galerien in Linz veranstalten.

Zwischen 14.30 und 17.30 Uhr werden Politikwissenschafterin Doris Schmidauer (auch bekannt als Frau des Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen), der Theologe und Philosoph Christian Lagger, der Neurobiologe und Mediziner Bernd Hufnagl und die Chefredakteurin der OÖNachrichten Susanne Dickstein diskutieren.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist online oder im OÖNachrichten Forum möglich. Um Anmeldung wird bis 24. April unter www.regist24.com gebeten.