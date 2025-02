Sweeney Todd lässt auf der Bühne Blut fließen

Düster, schwarz, blutrünstig: Aus diesen Zutaten entstand 1979 der mit neun Tony Awards geadelte Musicalthriller "Sweeney Todd". Jetzt kommt das Werk von Stephen Sondheim (Deutsch von Wilfried Steiner und Roman Hinze) zum dritten Mal in Linz auf die Bühne, Premiere ist am 15. Februar im Musiktheater. 1990 fand mit Henry Mason in der Titelrolle am Landestheater die österreichische Erstaufführung statt, 2008 inszenierte ebendort Karl Sibelius eine abgespeckte Version.

Massaker aus Rache

Die Geschichte des zu Unrecht für 15 Jahre ins australische Outback verbannten Barbiers Benjamin Barker, der bei seiner Rückkehr unter dem Namen Sweeney Todd ein Rachemassaker anrichtet, ist so nervenaufreibend wie komisch. Regisseur und Choreograf Simon Eichenberger – er inszenierte in Linz unter anderem "Die Königinnen" und "Titanic" – belässt die Handlung im viktorianischen London. Bei der inhaltlichen Auseinandersetzung hält er sich stark an die Filmvorlage von Tim Burton mit Johnny Depp in der Hauptrolle (2007). Mord und Totschlag auf der Bühne mit "echtem" Theaterblut erwarten das Publikum: "Das Stück allein kann sehr viel, es fordert aber auch von den Sängerinnen und Sängern herausragende Leistungen", sagt Eichenberger, der eigene "Blut- und Rutschproben" auf den Probenplan setzte.

In der Rolle des Sweeney Todd ist Max Niemeyer zu sehen, seine kongeniale Partnerin, die Pastetenbäckerin Nellie Lovett, spielt Daniela Dett. Es ist die letzte große Rolle der Dett im Musiktheater. "Ohne sie könnten wir dieses Stück gar nicht spielen", streut Dramaturg Arne Beeker ihr Rosen. Auch bei der Musik schöpft man aus dem Vollen: Tom Bitterlich dirigiert das Bruckner Orchester.

