Sven Regener: "Manchmal ist einfach die Trompete die schönere Stimme"

Von John Coltrane über Thelonious Monk, Dizzy Gillespie und Billie Holiday bis hin zu Charlie Parker – insgesamt zwölf Klassiker des Jazz haben Sven Regener und seine beiden Mitstreiter Richard Pappik (Drums) und Ekki Busch (Klavier) für ihr Jazz-Debüt "Ask Me Now eingespielt. Wie es dazu kam, verrät der 60-Jährige im Interview.

OÖN: War Ihre Jazzplatte "Ask Me Now" ein Projekt, das erst durch die Corona-Pandemie befeuert wurde oder eines, das dadurch gebremst worden ist?

Sven Regener: Wir sind ausgebremst worden, die Corona-Geschichte hat uns böse dazwischengegrätscht. Richard Pappik, Ekki Busch und ich waren gerade dabei, unser Repertoire zusammenzustellen. Wir spielten mit dem Gedanken, das Ganze einmal in einem kleinen Jazzkeller auszuprobieren, als der erste Lockdown kam. Damit war das erstmal vom Tisch. Im Frühsommer ließen wir uns ständig testen und begannen wieder zu proben. Im Spätsommer haben wir das Album eingespielt.

Gab es so etwas wie ein "Erweckungserlebnis", das Sie zu diesem Jazz-Ausflug inspirierte?

Vor acht, neun Jahren starb mein alter Trompetenlehrer, bei dem ich in den 70er-Jahren in Bremen gelernt hatte. Ihm zu Ehren wurde eine Beerdigungsparty geschmissen, bei der seine Schüler, Kollegen und Freunde aufspielten. Ich wurde auch gefragt. Beim Spielen stellte ich fest, dass ich den Zugang zur Jazzmusik verloren hatte. Da war ein Faden gerissen. Es gelang mir nicht, mich in dieser Musik emotional einzufinden. Also fing ich an, mich wieder stärker mit Jazz zu beschäftigen. Mit der Notenliteratur. Damit, welche Stücke mir gefallen. Damals begann ich mit der Idee, ein Jazzalbum einzuspielen, zu liebäugeln.

Sie spielen Trompete, seit Sie 15 sind. Welche Jazzgrößen haben Sie während Ihres musikalischen Erwachsenwerdens geprägt?

Die tiefe Liebe zum Trompetensound von Louis Armstrong hat mich zum Jazz gebracht. Mein Vater hat das immer gehört, und ich fand das super. Es ist gottgleich, was Armstrong geleistet hat. Wie er in den 20er-Jahren in Chicago den Jazz geprägt und vorangebracht hat, das kann man wirklich kaum überschätzen. Auch die mexikanischen Trompeter fand ich wunderbar, diese Kombi aus Trompete und Geigen. Miles Davis und Ched Baker waren ebenso wichtig, mein großes Vorbild in meinen Zwanzigern war aber Lester Bowie. Er hatte einen ganz individuellen Sound, eine fast Punkrock-artige Herangehensweise, die mir wahnsinnig gefallen hat.

Ihre Interpretationen bleiben relativ nahe am Original. War es Ihnen wichtig, dieser Songdienlichkeit Tribut zu zollen und die Stücke nicht zu dekonstruieren?

Ja, vielleicht das auch. Primär ging es aber darum, sich an diesen Stücken zu erfreuen und diese zu ehren. Wir kommen ja aus dem kompakten Lied-Bereich, darum haben wir uns auch bei den Soli nicht allzu weit von den Originalkompositionen entfernt. Ich habe bei meinen Soli darauf geachtet, dass sie denselben Geist wie die ursprüngliche Nummer atmen. Diese Platte ist als Hommage gedacht. Als eine Möglichkeit, an diese fantastische Musik und diese Zeit anzudocken.

Erfüllte es Sie mit Ehrfurcht, Stücke von Größen wie John Coltrane, Thelonious Monk oder Charlie Parker zu interpretieren?

Ehrfurcht bringt nichts in der Musik. Wir machen Musik, wir sind ja nicht in der Kirche. Es ist wichtig, all diese tollen Stücke zu spielen, weil sie eine Unterhaltung über die Jahrzehnte und Tausende Kilometer hinweg ermöglichen. Musik will gespielt werden, so bleibt sie ewig lebendig. Das ist das größte Kompliment. Mit Ehrfurcht kannst du nur ein Museum bauen.

Im Rock’n’Roll ist die Trompete ein Außenseiter, im Jazz ein Star. Eine angenehme Abwechslung?

Die Überschneidungen zwischen Jazz und Rock’n’Roll sind größer, als man denkt. Es gibt im Jazz sehr viel songorientierte Musik und auch viel wilde. In beiden Genres gibt es überdies Platz für Soli und Improvisationen. Hinzu kommt der Blues als verbindendes Element. Meine Eitelkeit spielte dabei weniger eine Rolle. Was ich extrem reizvoll fand, war die schlichte Tatsache, dass ich einfach mehr Trompete spielen konnte als bei Element of Crime. Denn üben muss ich ja so oder so (lacht).

War es für Sie als Texter befreiend, auf "Ask Me Now" im wahrsten Sinne des Wortes nur die Musik sprechen zu lassen?

Ja, ich habe dies als große Befreiung empfunden. Es fühlte sich ein bisschen wie Urlaub an. Was oft nicht gesehen wird, ist, dass selbst die schlauesten Texte und Metaphern nur musikalische Phänomene sind. Der reine Klang des Textes ist viel wichtiger für mich, als man denken möchte. Es war toll, auch richtige Songs wie "Don’t Explain" oder "Nature Boy" in einem rein instrumentalen Arrangement zu spielen. Manchmal ist einfach die Trompete die schönere Stimme.

Welches Meisterwerk können Sie als ideale Einsteigerplatte in den Jazz-Kosmos empfehlen?

Diese Frage ist kaum zu beantworten. Aber mit dem Livealbum "We Want Miles" von Miles Davis liegt man sicher nicht falsch. Das gilt ebenso für alle LPs von Louis Armstrong. Nicht zu vergessen "The Great Pretender" von Lester Bowie: unglaublich gut, aber total verrückt. Eine Platte die zeigt, wie frei und wild diese Musik sein kann!

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at