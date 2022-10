Suhrkamp-Verleger fordert: "Bücher sollten teurer sein"

Auf der Frankfurter Buchmesse thematisiert die Branche in erster Linie ihre Probleme. Seit gewährleistet scheint, dass die Verlage von E-Books und digitalen Textformaten aller Art nun doch nicht aufgefressen werden, waren es heuer die Themen Papiermangel, Papierpreis, Käuferschwund und Lieferschwierigkeiten, die mit ernsten Gesichtern in den pandemiebedingt verbreiterten Gängen besprochen wurden. Gestern schloss die seit zwei Jahren erstmals wieder ohne Publikum-Limits abgehaltene Messe mit rund 4000 Ausstellern (um 3500 weniger als vor Corona).

Alle Verlage würden aktuell Papier horten, sagt Suhrkamp-Verlagschef Jonathan Landgrebe, weil nicht abzusehen sei, wie und ob die Papierfabriken angesichts der gegenwärtigen Gas-Situation über den Winter produzieren. Zudem sei der Papierpreis um bis zu 40 Prozent gestiegen. Insofern überlege die Branche über Jahre respektierte Preisschwellen zu überspringen. Landgrebe: "Bücher sollten teurer sein." Das werde auch eintreten. Demnach soll ein Hardcover-Roman künftig nicht mehr um 20 bis 25 Euro zu haben sein, sondern 25 bis 30 Euro kosten.

Dennoch sei der europäische Buchmarkt auf gutem Niveau mehr als stabil: Auf Basis der vom Europäischen Verlegerverband in Frankfurt präsentierten Zahlen, legte der Gesamtumsatz 2021 gegenüber 2020 um 6,5 Prozent zu, womit er sogar über dem von der Pandemie verschonten Jahr 2019 liegt. Erwirtschaftet wurde dies mit rund 30.000 weniger Titeln als noch 2019. Bei den Verkaufskanälen ging der Zuwachs der Online-Verkäufe gegenüber 2020 gebremst weiter: Verglichen mit 2019 war es ein Plus um 6,1 Prozent. Die Effekte aus dem Papiermarkt werden sich erst im Abschluss 2022 abbilden.

Ins Gespräch ziehen

Der traditionell am Buchmesse-Schlusstag vergebene Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (25.000 Euro) ging gestern an den ukrainischen Schriftsteller, Musiker und Künstler Serhij Zhadan.

Serhij Zhadan Bild: APA/Daniel Roland

In ihrer Laudatio würdigte die Dramatikerin/Autorin Sasha Marianna Salzmann den 48-Jährigen, dass die ukrainische Gesellschaft in seiner Poesie Luft hole: "Seine Dichtung ist nie hermetisch, nie in sich verschlossen. Ein Auge schaut hinaus in die Welt, und eine Hand scheint ausgestreckt und bereit, die Lesenden mit ins Gespräch zu ziehen."

In seiner Heimatstadt Charkiw ist Zhadan seit Kriegsbeginn im Einsatz, er hilft bei Evakuierungen, verteilt Lebensmittel, koordiniert Lieferungen an das Militär oder gibt Konzerte. Vom Überleben im Krieg berichtet er in dem gerade erschienenen Buch "Himmel über Charkiw". Ein unverwechselbarer Erzählton prägt Zhadans Texte, der lyrische Beschreibungen mit rasanter Sprache vermengt.

Der Einfluss der Musik ist in all seinen Werken offensichtlich, immerhin ist er selbst Sänger einer Band. "Es ist traurig und bezeichnend, dass wir über den Friedenspreis sprechen, während in Europa wieder Krieg herrscht", sagte der 48-Jährige. Der Krieg verändere das Gefühl für Zeit und Raum. Zhadan: "Wer sich im Raum des Krieges befindet, der macht keine Zukunftspläne." Zudem schilderte er die Erfahrung, wie der Druck des Krieges Sprache in ihrer gewohnten Form verändere und beschädige: "Es ist unerträglich, die Sprache als vertrautes Mittel zu verlieren."