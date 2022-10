Südkorea-Tournee: Anton Bruckner statt Karaoke

Anton Bruckner statt Karaoke – so könnte augenzwinkernd das inoffizielle Motto lauten. Am Sonntag bricht das Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Chefdirigent Markus Poschner zu seiner ersten Südkorea-Tournee auf: Zwei Konzerte in der Hauptstadt Seoul stehen am Dienstag und Mittwoch auf dem Programm. Mit im Gepäck für die Gastspiele im Seoul Arts Center SAC beziehungsweise in der Lotte Concert Hall hat das Orchester die in Korea (noch) fast unbekannte "Fünfte" von Anton Bruckner sowie Ludwig van Beethovens 7. Symphonie.

Die Koreaner wollten "Bruckner eben aus erster Hand" hören, so Norbert Trawöger, Künstlerischer Direktor des Orchesters. Und dafür sei der Linzer Klangkörper prädestiniert, schließlich habe man in den vergangenen Jahren eine musikalische Lesart für den Meister aus Ansfelden gefunden, die "jedes Pathos und alle Weihrauchschwaden wegwische" und das Wesen der Werke neu freilege. Die Fünfte sei "ein fantastisches, komplexes Meisterwerk", das aber viel Geduld und Aufmerksamkeit verlange, so der 51-Jährige. Dass explizit diese wenig gespielte Symphonie von koreanischer Seite gewünscht werde, sei "bemerkenswert" und zeige, wie viel musikalischer Sachverstand dort herrsche. Selbiges gelte für den im Zeichen Beethovens stehenden zweiten Abend. Neben der "Siebten" wird die "Ouvertüre zu Coriolan" sowie das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur gegeben. Unterstützung bekommt das Orchester vom südkoreanischen Starpianisten Jae-Hyuck Cho (28).

Kostet keinen Cent Steuergeld

Übrigens: Für die Konzerte fließen keinerlei Landesmittel, den Steuerzahler kostet das Asien-Gastspiel der insgesamt 73 Musiker und Musikerinnen keinen Cent. "Das klappt unter anderem, weil wir Großinstrumente wie die sechs Kontrabässe und vier Pauken vor Ort anmieten und nicht teuer transportieren müssen", sagt Orchestermanager Oliver Deak. Bei früheren Touren schlug der Überseetransport der Instrumente mit bis zu 150.000 Euro zu Buche. Auch sei der Spielplan am Landestheater dieses Mal perfekt disponiert. Da während der Tour lediglich eine "Gräfin Mariza"-Aufführung sowie wenige Proben für die in sehr kleiner Besetzung gespielte Barock-Oper "Rinaldo" auf dem Programm stehen, müssen keine Substitute (Ersatzspieler, Anm.) engagiert werden. Deak: "Der Theaterbetrieb wird nicht lahmgelegt. Wir bestreiten alle Verpflichtungen mit unseren Stammmusikern."