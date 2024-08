"Der Spieler" in Salzburg: Süchtig machende Selbstzerstörung

In den Übertiteln von Sergej Prokofjews Oper "Der Spieler" ist einige Male zu oft von "Schwuchteln" oder "Schlampen" zu lesen. Und wenn kaum eine Minute vergeht, in der nicht jemand am Handy nestelt, dann geleitet man eine knapp 100-jährige Oper nicht in die Gegenwart, sondern man biedert sich einem gespenstischen Zeitgeist an. Die Uraufführung der überarbeiteten Fassung des zwischen 1915 und 1917 entstandenen Werks fand ob der Wirren der Russischen Revolution 1929 in Brüssel statt.