Styraburg Festival: Von Dostojewski bis Barockmusik

Den Auftakt gibt Mehrspartenkünstler Hapé Schreiberhuber, der in der Stadtpfarrkirche mit Fjodor Dostojewskis "Der Großinquisitor" eine der großen Parabeln der Weltliteratur über die Machtpolitik der römisch-katholischen Kirche inszeniert (21. Mai, 19.30 Uhr).

Barocke Klängen prägen diesmal das Festival: Das Duo Tango Barocco gratuliert Astor Piazzolla zum 100. Geburtstag (22. 5.). Die erste Matinee am Pfingstsonntag (23. 5.) bringt mit "Barock & Co" und Sopranistin Ingrid Haselberger Werke von Händel und Bach in die Schlosskapelle Lamberg, wo am Abend ein Duo auf Laute und Cello mit Schauspielerin Rita Hatzmann das Hohelied Salomos anstimmt. Das Arioso Quartett aus Mitgliedern der Wiener Philharmoniker feiert sein 25-Jahr-Jubiläum (24. 5.). Noch bis 30. Mai im Schloss Lamberg zu sehen sind neue Skulpturen des Bildhauers Christian Strutzenberger und Zeichnungen des Malers Hapé Schreiberhuber.

