Stuntman-Ikone Remy Julienne (90) verstorben

Julienne hat in 1400 Filmen gefährliche Szenen ausgeführt, darunter in den Bond- Filmen "In tödlicher Mission" und "GoldenEye" sowie den Klassikern "Die Entführer lassen grüßen" und "Leo, der Kriegsheld". In seiner Karriere doubelte Julienne unter anderem Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Roger Moore und Sean Connery.

