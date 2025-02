Stummer Protest gegen KI-Pläne der britischen Regierung

Kate Bush ist eine Pop-Ikone der späten 1970er-Jahre. Durch die Wiederentdeckung ihres Hits "Running Up That Hill" in der Serie "Stranger Things" wurde sie wieder aktuell. Also beschloss die inzwischen 66-Jährige, ein neues Album zu veröffentlichen. Nun ist es da, und zu hören ist: nichts. Oder jedenfalls kaum etwas. Auf dem zugehörigen Video fährt die Kamera durch ein – bis auf einen einsamen Flügel – leeres Aufnahmestudio. Titel des Konzeptalbums: "Is This What We Want?"

Es ist ein tonloser Protest gegen den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in der Musik, der auf dem Diebstahl von menschengemachter Kunst basiert. Die Software muss ja an Beispielen trainiert werden, und das geschieht flächendeckend, ohne die produzierenden Künstler dafür zu bezahlen. In Großbritannien soll eben ein Gesetz auf den Weg gebracht werden, das den Firmen, die ihren Erfolg auf KI stützen, erlaubt, sich kostenlos zu bedienen, wenn die KI-Hersteller ihre Diebstähle dafür transparent machen. Dieses Rechtsverständnis spiegelt die Trägheit der Politik, diesen undurchsichtigen Sektor zu kontrollieren, auf dem fröhlicher Pioniergeist vulgo Wildwest-Mentalität herrscht.

Die britische Labour-Regierung verspricht sich von der neuen Regelung Wirtschaftswachstum. Kann das Gesetz denn verhindern, dass Hunderte Künstler durch ein oder zwei Servicetechniker ersetzt werden?

Die britischen Popmusiker glauben das nicht, sie versuchen, gegen den "AI Opportunities Action Plan" von Keir Starmers Labour-Kabinett vorzugehen. Neben Kate Bush, Elton John, Ed Sheeran, Blur-Frontman Damon Albarn, Cat Stevens und Annie Lennox haben sich rund 1000 Popmusiker an dem Protestalbum beteiligt, mit Geräusche-Tracks, deren Titel final einen Satz ergeben: 1. The, 2. British, 3. Government, 4. Must, 5. Not, 6. Legalize, 7. Music, 8. Theft, 9. To, 10. Benefit, 11. AI, 12. Companies: "Die britische Regierung darf Musikdiebstahl nicht legalisieren, um KI-Firmen zu subventionieren." Wobei es hierbei um eine kaum absehbare Menge an Subventionen geht, auf Kosten nicht nur von Komponistinnen und Textdichtern, sondern einer ganzen Branche.

Dass man die Verwendung von KI grundsätzlich verhindern kann, glaubt indes niemand mehr. Sie ist längst in diversen Aufnahme-Tools verbreitet, und auch mit dem kompletten Ersatz des musizierenden Künstlers durch animierte Bühnenfiguren hat man sich abgefunden. Die KI-gestützte Show "Abba Voyage" mit den Auftritten der originalen Musiker als Hologramme war ein weltweiter Erfolg, der Mitbegründer der Popgruppe Björn Ulvaeus äußerte sich begeistert von den Möglichkeiten des KI-Einsatzes, kritisierte aber ebenfalls die kostenlose Nutzung seiner Musik für kommerziell vielversprechende KI-Softwares.

Die Musiker sind selbst uneins, was ihr stummer Protest bewirken werde. Aber nichts zu tun, so Ed Sheeran, sei auch keine Lösung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper