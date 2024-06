Studiobesuch bei Servus TV: "Jetzt kommt die Monarchie zurück"

"Steffen, ich leg dir die Aufstellung aufs Bügelbrett", sagt Christian Baier in weißem Hemd und Unterhose. Der Moderator des Spiels Serbien gegen Dänemark macht sich am Dienstagabend in der Garderobe im ersten Stock des Black-Tower von Servus TV in Salzburg modisch und optisch fit. Zuvor verteilt er letzte Infos zum Spiel an seine Experten Jan Age Fjörtoft und Steffen Freund, mit denen er das Spiel analysiert.